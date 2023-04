Taxifahrer mindestens fünfmal ins Gesicht geschlagen: Mann muss in Haft

Plus Nicht weil er 20 Minuten auf das Taxi warten musste, sondern aus einem anderen Grund habe der 31-Jährige auf den 62-jährigen Taxifahrer in Burgau eingeprügelt.

Mit Handschellen und in polizeilicher Begleitung wurde der Angeklagte in den Gerichtssaal geführt. Und trotzdem sagte Vorsitzender Richter Martin Kramer etwa eineinhalb Stunden später, dass der Mann auf der Anklagebank einen sehr guten Eindruck gemacht habe. Obwohl der Beschuldigte aus dem Kreis Günzburg beim Gericht durch sein Geständnis punkten konnte, ersparte ihm das keine Haftstrafe. Für das, was am Abend des 3. Februar 2022 passiert ist, konnte ihn Kramer nicht freisprechen.

Der heute 31-Jährige soll, so lautete die Anklage, an diesem Februarabend ein Taxi bei seinem späteren Opfer bestellt haben. Der Taxifahrer, die beiden kannten sich bereits von früheren Fahrten, erklärte dem Angeklagten, dass er derzeit Fahrgäste im Auto habe und daher noch etwa 20 Minuten bis nach Burgau benötige. Als der Fahrer sodann gegen 20.20 Uhr ankam, wartete der Angeklagte bereits an einer Straßenecke auf das Taxi. Der 31-Jährige öffnete beim Anhalten die Fahrertür des Taxis und schlug dem Geschädigten unvermittelt und ohne rechtfertigenden Grund mindestens fünfmal mit der Faust ins Gesicht. Dadurch erlitt der Geschädigte eine Prellung und Schmerzen.

Auch eine Beleidigung in Ulm steht im Raum

Weiter warf die Staatsanwaltschaft Memmingen dem jungen Mann aus dem nördlichen Landkreis vor, im März 2022 einen Servicemitarbeiter im Media-Markt in Ulm als "Missgeburt" beleidigt sowie ihm den Mittelfinger gezeigt zu haben. Der Mitarbeiter brachte den Vorfall zur Anzeige.

Der Mann, der auf der Anklagebank (rechts) im Saal des Amtsgerichts Günzburg kürzlich saß, hatte bereits einige Vorstrafen. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Der Beschuldigte gab in der Verhandlung zu, dass fast alles so passiert sei, wie in der Anklage beschrieben. Nur das mit der Beleidigung im Media-Markt wäre falsch. Aber warum schlug er auf den Taxifahrer ein, den er sogar kannte? "Es gibt da eine Vorgeschichte", begann der 31-Jährige zu erzählen. "Am Tag vor der Tat hat er (Anmerkung der Red.: der Taxifahrer) mich beleidigt. Er hat mich Sachen gefragt, die ich nicht angebracht fand." Burgau sei ein Dorf, so der Angeklagte weiter, der Taxifahrer kenne seine Vergangenheit. Mit der Wartezeit hätten die Schläge nichts zu tun gehabt. "Ich bin ehrlich", sagt der Angeklagte, "es war keine spontane Idee, ihn zu schlagen. Ich hatte das eher geplant." Es habe ihm "den Schalter rausgehauen".

Mit dem Taxi-Alarm ist der Verletzte zur Polizei Burgau gefahren

Völlig überrascht und schockiert war der Fahrer, als er seinen Kunden abholen wollte, dieser die Türe aufriss und ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. So erzählte er es im Zeugenstand. "Ich habe ihn vor Jahren schon gefahren, dann zwei Jahre nichts mehr von ihm gehört", würde er die Beziehung zum Täter beschreiben. Es scheint so, als hätte dieser die Gutmütigkeit des 62-Jährigen ausgenutzt. Mal hatte er zu wenig Geld dabei, dann rief er wiederum an, weil der Taxifahrer ihm zwei Flaschen Wein bringen sollte. Dass der 31-Jährige in dieser Nacht so ausgeflippt ist, habe der Fahrer nicht kommen sehen. Der Mann versuchte, den Schlägen zu entkommen, schaffte es schließlich, seine Türe zuzuknallen und den Taxi-Alarm anzuschalten. So ist er dann zur Polizeidienststelle gefahren. Für etwa ein halbes Jahr hat der 62-Jährige diese Straße nicht mehr bedient. Zwei bis drei Tage lang habe er noch Schmerzen gehabt, aber nach einem Tag sei er wieder im Dienst gewesen, schilderte der Zeuge.

Nach diesem Angriff fanden zwei Polizeibeamte den Täter schlafend und betrunken in der Stadt. Wie beide als Zeugen schilderten, sei der Mann ziemlich aggressiv und aufbrausend aufgetreten. Sie wussten von dem vorangegangenen Vorfall, sprachen ein Kontaktverbot aus. Nach Hause fuhren sie ihn allerdings, wie vom Angeklagten gewünscht, nicht.

Einschlägige Vorstrafen stehen im Führungszeugnis des Angeklagten

Der zweite Tatbestand, die Beleidigung, konnte vor Gericht durch die Zeugenaussage des Servicemitarbeiters relativiert werden. Wie das Gericht festhielt, sei das Schimpfwort nicht in Richtung des Mitarbeiters gefallen, sondern der Angeklagte habe im Weggehen im Gespräch mit seiner Freundin über den Mann geschimpft.

Zehn Einträge stehen im Auszug aus dem Bundeszentralregister des Angeklagten. Darunter weitere ähnliche Taten wie Beleidigung und vorsätzliche Körperverletzung, aber auch Betrug, Diebstahl und Nötigung. Aktuell sitzt der 31-Jährige eine Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Kempten ab. Im April wäre er entlassen worden. Doch seine Zeit in Haft wurde durch das Urteil jetzt verlängert. Die Staatsanwältin sah den Vorwurf der Körperverletzung vollumfänglich bestätigt. Zu den Gunsten des Angeklagten sprachen sein Geständnis und dass er sich, zumindest bei den Polizeibeamten, entschuldigt habe. Eine günstige Sozialprognose sah Kramer nicht gegeben, auch wenn der Angeklagte "nichts beschönigt oder drumherum geredet habe". Der 31-Jährige wurde zu weiteren zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.