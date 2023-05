Teile des Donauradwegs und Premiumwanderwegs sind gesperrt

In den Bereichen des Donauradwegs und des Donauwald-Premiumwanderwegs werden Sicherungsarbeiten durchgeführt. Welche Abschnitte sogar bis Herbst gesperrt sind.

Zu Beginn der touristischen Hauptsaison werden im Bereich des Donauradwegs letzte Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Arbeiten durch das städtische Tiefbauamt und die Forstverwaltung erfordern kurzfristige Sperrungen bis zum 26. Mai entlang der Donau von der Heidenheimer Straße bis zum Kraftwerk Offingen. Die Stadt Günzburg teilt mit, dass weitere Teilbereiche des Donauradwegs und des Donauwald-Premiumwanderwegs sogar länger gesperrt werden müssen. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet.

Aktuell erfolgen weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund des Eschentriebsterbens in Bereichen der Heidenheimer Straße, der Lochfelbenstraße, des Kammerwegs sowie der Abzweigung zum VfL Kanu Günzburg, heißt es in einer Pressemitteilung. Länger gesperrt werden muss neben einem Teilstück des Donauradwegs durch das Waldgebiet "Kammer“ (neben der B16 entlang der Donau bis zum Reisensburger Sportplatz) auch der Donauwald-Premiumwanderweg auf einem Teilstück durch die städtischen Anlagen sowie dem Waldnaturschutzgebiet "Topflet“ (vom Kreuzberg in Reisensburg bis zum Kraftwerk in Offingen). In diesen Bereichen besteht Lebensgefahr durch umstürzende Bäume.

Waldboden ist durch die aktuelle Witterung aufgeweicht

Begründet durch die Brut- und Setzzeit, den Bodenschutz und die Arbeitssicherheit wird die Herstellung der Verkehrssicherheit in diesen Bereichen erst im Herbst erfolgen. Die für die Brutzeit aus naturschutzfachlicher Sicht sensibel einzustufenden Bereiche sollten über den Sommer nicht beunruhigt werden. Zusätzlich sorgt die aktuelle Witterung für einen aufgeweichten Waldboden, wodurch die ohnehin sehr geringe Restverankerung der Eschen im Boden weiter reduziert wird. Aufgrund der Umsturzgefahr ist ein Befahren dieser Bereiche aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen nur in einem geringen Umfang sinnvoll. Die zunehmende Belaubung der Kronen erschwert das Erkennen von Totholz in der Krone, was für die Arbeitssicherheit des forstlichen Personals ein hohes Risiko berge, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Bis zum Abschluss der Arbeiten im Herbst beziehungsweise Winter dieses Jahres werden Umleitungen über die Donauhänge bis nach Offingen eingerichtet. Aktuelle Informationen zu den Routen sind unter den nachfolgenden Links zu finden www.donauwald-wanderweg.de/aktuelles/umleitungen/ oder www.deutsche-donau.de/donauradweg/hinweise-umleitungen. (AZ)