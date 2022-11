Telefonbetrüger blitzt bei Rentner aus Günzburg ab

In einer Textnachricht wird ein 79-Jähriger aus Günzburg mit "Papa" angesprochen. Er fällt nicht auf den Betrugsversuch herein.

Die schlechte Nachricht ist: Telefonbetrüger versuchen unverdrossen, Menschen um ihr Geld zu bringen. Die gute Nachricht lautet: Die Menschen sind über die Tricks der Gauner immer besser informiert. So war das auch bei einem 79-jährigen Günzburger, der am Freitagmittag eine Nachricht per Messenger-Dienst auf sein Smartphone erhielt. In der Textnachricht sprach der Unbekannte den Rentner mit "Papa" an und gab an, dass angeblich sein Handy kaputtgegangen sei. Er forderte den Geschädigten auf, die neue Nummer in seinem Smartphone zu speichern. Der Benachrichtigte erkannte die Betrugsmasche und ging nicht darauf ein, weshalb kein Vermögensschaden entstand. (AZ)