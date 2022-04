Telefonbetrüger kommen im Landkreis Günzburg nicht weit

Gescheiterte Betrugsversuche: Zwei Frauen in Günzburg erkennen, dass weder die eigene Tochter noch ein Mitarbeiter eines IT-Konzerns sie kontaktiert haben.

Momentan vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über Betrugsversuche entweder übers Telefon oder über sogenannte Messenger-Apps berichtet wird. Die beiden jüngsten Fälle, in denen die Polizei Günzburg ermittelt, gehen so: Eine Frau hat eine Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter über eine solche App auf ihr Smartphone erhalten. Die Nachrichtensenderin (vielleicht war es auch ein Mann) gab vor, die Nummer gewechselt zu haben.

Frau erkennt Betrug in Günzburg und ruft ihre echte Tochter an

Das kam der Frau alles merkwürdig vor. Ihr Misstrauen war gerechtfertigt. Sie hielt unmittelbar telefonische Rücksprache mit der richtigen Tochter. So erkannte sie den Betrugsversuch. In einem weiteren Fall wurde das Phänomen „Microsoftmitarbeiter“ beim Anruf einer 61-Jährigen versucht. Auch diese Frau reagierte richtig und beendete das Gespräch, ohne auf Forderungen einzugehen. (AZ)