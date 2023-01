Telefonbetrüger scheitert in Günzburg an gut informierten Bürgern

Wie sinnvoll es ist, über die Tricks von Telefonbetrügern zu berichten, zeigen zwei Fälle in Günzburg. Eine Frau und ein Mann reagieren besonnen.

Zwei Personen aus Günzburg erhielten am Montagmittag unabhängig voneinander Anrufe eines angeblichen Mitarbeiters der Volksbank. Es wurde jeweils vorgegaukelt, dass vom Konto eine höhere Summe durch Amazon abgebucht worden sei. In beiden Fällen sollten die Angerufenen prüfen, ob dies seine Richtigkeit hätte.

Die Angerufenen reagieren geistesgegenwärtig

In einem Fall war das Gespräch mit der weiteren Behauptung, einen Virus auf dem heimischen PC zu haben, unmittelbar beendet, da die 63-jährige den Betrugsversuch erkannte. Im zweiten Fall wurde die Gesprächsführung mit einer Rentnerin geschickt gelenkt, um sie auszufragen, ob auch bei der Sparkasse Konten bestehen. Auch in diesem Fall reagierte die 84-jährige Angerufene geistesgegenwärtig: Sie beendete das Telefonat umgehend und verständigte das eigene Bankinstitut sowie die Polizei in Günzburg von dem Anruf. (AZ)