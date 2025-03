Telekommunikationskabel beginnen zu brennen

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr meldete eine Person der Polizeiinspektion Günzburg eine Rauchentwicklung in der Schlachthausstraße. Polizei und Feuerwehr stellten vor Ort einen Schmorbrand in einer Sammelbox für Telekommunikationskabel fest. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Warum die Kabel in Brand gerieten, ist bislang unklar, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. (AZ)

