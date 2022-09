Teures Smartphone und Geld in der Disco gestohlen

Eine Freundin der 16-Jährigen sollte nur kurz auf das Mobiltelefon und die Geldbörse aufpassen. Zwei unbekannte Männer nutzen die Situation aus.

Einer 16-Jährigen sind am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße das Mobiltelefon sowie ihre Geldbörse gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, passte eine der Begleiterinnen der Jugendlichen kurzzeitig auf die Gegenstände auf. In dieser Zeit wurde diese durch zwei bislang unbekannte Männer in ein Gespräch verwickelt.

Als die 16-Jährige zurückkam, verließen die beiden Männer überstürzt die Örtlichkeit. Das Fehlen der Gegenstände wurde erst später bemerkt. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)