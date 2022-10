Immer mehr Herbst-Kätzchen landen im Tierheim Günzburg

Plus Das Team des Tierheims in Günzburg hat alle Hände voll zu tun, Babykätzchen aufzupäppeln. Warum es immer mehr werden und welche Probleme damit einhergehen.

Sie heißen Toby, Tilly, Minka, Frisko und Cappucina und sie haben Hunger. 22 Katzenbabys sind derzeit in der Quarantänestation des Tierheims in Günzburg. Manche davon sind nur wenige Tage alt. Laura Waschek, Leiterin des Tierheims "Arche Noah", und ihr Team haben alle Hände voll zu tun mit der Aufzucht von kleinen, hilfsbedürftigen Katzenbabys. Es werden täglich mehr.