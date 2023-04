"The Spirit of Freddie Mercury" wird im Forum in Günzburg greifbar

Plus Eine perfekte Bühnenshow lässt eine Musiklegende am Freitag in Günzburg weiterleben. Eine Hommage an den schillernden Leadsänger der Rockband Queen.

Brian May, Roger Taylor, John Deacon – und Freddie Mercury: die Rockband Queen – ein Mythos, Freddie Mercury – eine Legende. Am 24. November 1991 verstarb der Queen-Frontmann mit 45 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung – er hatte sich mit dem HI-Virus infiziert. Die Songs leben bis heute weiter.

Mehrmals wechselte er sein Outfit, eines blieb stets gleich: das gewaltige Volumen seiner Stimme. Foto: Peter Wieser

Nur wenige Plätze sind am Freitag im Günzburger Forum am Hofgarten leer geblieben. The Spirit of Freddie Mercury. Live Experience. Featuring Queen Real Tribute: Was verbirgt sich dahinter? Anstatt der vier Bandmitglieder, die Queen ausmachen, sind es fünf. Hinzu kommen eine Sängerin, zwei Tänzerinnen und zwei Tänzer. Hier eher unbekannte Gesichter und Namen, was in den kommenden zweieinhalb Stunden keine große Rolle spielen wird – es geht um Queen und um Freddie Mercury. Dann ist er da: Freddie, alias Ivan Ristanović: weiße Hose mit dem roten Streifen, die gelbe Jacke kommt später. Bei den ersten Songs "Keep yourself alive" und "Killer Queen" und erst recht mit "Bicycle Race" und "Don't Stop Me Now" ist klar: Da steht jemand auf der Bühne, der nicht nur aussieht oder mit dem Mikrofonständer wedelt wie Freddie, sondern auch einer, dessen Stimmumfang und -volumen dessen Stimme ganz nahekommt.

Gitarrensolo begeistert im Forum am Hofgarten

Dann folgt das unverkennbare Gitarren-Intro zu "I want it all", das die Arme des Publikums nach oben reißt. Nur mit dem Unterschied, dass nicht Brian May, sondern Nenad Bojković hinter der E-Gitarre steht. Später wird er mit einem brillanten, mehr als zehnminütigen Gitarrensolo allein auf der Bühne sein und anschließend in einer etwas ruhigeren Nummer mit der zwölfsaitigen Akustischen Freddie und das mitsingende Publikum zu "Love of my Live" begleiten.

"Love of my Life" – etwas ruhigere Töne mit Brian May alias Nenad Bojković an der akustischen Gitarre. Foto: Peter Wieser

Wer sind die anderen? Anstatt von John Deacon wird der E-Bass von Ivan Derfi gespielt und hinter den Drums sitzt nicht Roger Taylor, sondern Atilla Bankö, der ebenfalls ein fünfminütiges Schlagzeugsolo liefert und bei "We will rock you" trommelt, was das Zeug hält. Fünfter Mann ist "Mr. Will" am Piano, die Finger über die Tasten gleitend, egal ob rockig oder gefühlvoll. Dann gibt es noch jemanden: Elvira Maria Kalev, in Wien geboren und Solistin bei den unterschiedlichsten Produktionen von Klassik über Musical bis Show. Und nicht weniger stimmgewaltig im Duett mit Freddie zu Songs wie "Somebody to love" und vor allem zu "Barcelona", in dem sie die Rolle der Opernikone Montserrat Caballé übernimmt.

Ruhige Songs und rockige Klassiker wechseln sich ab

"It's a Kind of Magic“ – eine Art Magie ist der ganze Abend, begleitet von der Choreografie, teilweise von fast akrobatischen Einlagen der Tänzerinnen und Tänzer und in immer wechselnde Outfits – wie bei Freddie auch. Dieser hangelt sich nebenbei schon einmal am Geländer des Aufgangs zur Bühne oder steigt über die Stühle quer durch das Publikum. Dann wird es wieder ruhiger: "These are the Days of our Lives" – das sind die Tage unseres Lebens. Roger Taylor schrieb den Song, als er bemerkte, dass sich Freddie Mercurys Gesundheitszustand immer mehr verschlechterte.

"Barcelona" im Duett: nicht mit Montserrat Caballé sondern mit Sopranistin Elvira Maria Kalev. Foto: Peter Wieser

Dem folgt ein weiteres Duett, Elvira Maria Kalev, nicht mit Freddie, der inzwischen die Bühne verlassen hat, sondern mit Brian: "No one but you (Only The Good Die Young)". Das Ende? Nein, die Show muss weitergehen und sie tut es auch. Beim Song "The Show must go on" – fast schon Gänsehautfeeling – steht Freddie wieder auf der Bühne. Und bei den Zugaben auch, eine ist "We are the Champions" und das sind sie an diesem Freitag alle. Der echte Freddie hätte vielleicht noch eine Idee theatralischer, exzentrischer gewirkt. Aber egal. Show, Band, Sängerin, Tänzerinnen und Tänzer, alles war perfekt abgestimmt und das Publikum konnte ihn an diesem Abend erleben: den Spirit von Freddie Mercury.