Tierheim Arche Noah hat eine neue Vorsitzende

Beim Günzburger Tierheim und dem dazugehörigen Tierschutzverein ist einiges neu. Davon zeugt auch der Internetauftritt. Welche Aktionen geplant sind.

„Tierheim Arche Noah – tierisch gut!“: So lautet nun der neue offizielle Slogan des Günzburger Tierheims. Und nicht nur das ist neu, bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des dazugehörigen Tierschutzvereins Günzburg wurde ein neuer Vorstand bestimmt. Tierheimleiterin Laura Waschek wurde einstimmig von den anwesenden Mitgliedern zur Ersten Vorsitzenden gewählt.

Laura Waschek übernimmt den Posten von Dominik Seitz

Laura Waschek übernimmt damit den Posten von Dominik Seitz, dem der Tierschutzverein Günzburg für sein Engagement und seinen Einsatz in den vergangenen Jahren sehr dankbar ist. Der Vorstand wird durch Bianca Yarahmadi als stellvertretende Vorsitzende und zugleich Kassenwartin, sowie Katja Zeiser als Schriftführerin komplettiert – beide wurden für eine weitere Amtszeit in ihren Ämtern bestätigt. Das Ziel für die nächsten Jahre ist klar: den Tierschutz im Landkreis weiter verbessern und vor allem präsenter machen bei Jung und Alt.

Erste Erfolge sind dabei unter anderem die im Jahr 2022 gegründete Jugend-Tierschutzgruppe. Hierbei treffen sich die Jugendlichen regelmäßig und bearbeiten passend zur Jahreszeit Tierschutz-relevante Themen. So wurden im Herbst beispielsweise Igel-Häuschen gebastelt oder im Frühjahr eine Expedition ins Donau-Moos unternommen, um heimische Vögel zu beobachten. Zusätzlich helfen die Jugendlichen fleißig im Tierheim-Alltag mit und lernen so den verantwortungsbewussten Umgang mit den Tieren. Dabei ist jeder ab zehn Jahren willkommen.

Über soziale Medien verbreitet das Tierheim Arche Noah Fundtiermeldungen

Ebenfalls 2022 ins Leben gerufen wurde der Internetauftritt des Tierheims auf Facebook (Tierheim Günzburg) und Instagram (tierheim_guenzburg). Über die sozialen Medien werden vor allem Vermissten- und Fundtiermeldungen verbreitet, aber auch Beiträge über den Alltag im Tierheim und dessen Bewohner, sowie erfolgreiche Vermittlungsgeschichten oder aktuelle Themen werden vorgestellt. Dies soll einen Einblick ins Günzburger Tierheim bieten und den aktuell 500 Followern den Tierschutz im Landkreis näherbringen.

Dazu ist heuer auch ein Stand auf dem Guntia-Fest geplant sowie weitere vor Ort Aktionen unter anderem z.B. hinsichtlich der Katzenschutzverordnung. Dazu werden Unterschriften gesammelt, um die Notwendigkeit und Zustimmung zu einer solchen Verordnung zu verdeutlichen. Ziel der Verordnung ist es, dass Freigänger-Katzen verpflichtend kastriert und registriert werden müssen, um die Verbreitung von Streunerkatzen, Krankheiten und somit Tierleid einzudämmen.

Doch nicht nur lokal sind der Tierschutzverein Günzburg und das Tierheim Arche Noah aktiv. Aktuell wird eine Partnerschaft mit einem spanischen Tierheim in Albolote/Granada aufgebaut. Und zwar durch die Mitarbeiterin Barbara Kick, die ihren Urlaub in Spanien als Helferin für dieses Tierheim verbrachte. So kam der Stein ins Rollen. Drei Hunde aus Spanien wurden bereits erfolgreich nach Deutschland vermittelt. (AZ)