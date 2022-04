Günzburg

06:30 Uhr

Tod, Krieg, Corona: Wilhelm Schmid über die Heimat einer ungewissen Welt

Über die Heimat in einer ungewissen Welt sprach der Philosoph Wilhelm Schmid im Rahmen der Reihe Lesart in Günzburg.

Plus Der Philosoph Wilhelm Schmid stellt in Günzburg sein neuestes Buch vor, das sich um die Heimat dreht. Doch was macht das aus und wie schnell kann sie sich ändern?

Von Walter Kaiser

Was ist Heimat? Ein Ort? Eine Beziehung? Ein Gefühl? Der Philosophie-Professor Wilhelm Schmid erklärt: „Es gibt viele Heimaten“. Manche liegen auf der Hand, andere schlummern eher unter der Oberfläche. Bei einem Vortrag in der Reihe Lesart von Buchhandlung Hutter, VR-Bank und Volkshochschule Günzburg hat der aus Billenhausen bei Krumbach stammende Philosoph und Autor sein jüngstes Buch mit dem Titel „Heimat finden – Vom Leben in einer ungewissen Welt“ vorgestellt und dabei weitgefasste Interpretationen von Heimat definiert.

