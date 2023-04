89-jährige Frau stirbt auf dem Legoland-Campingplatz

Die Oma wollte mit ihren Enkelkindern und deren Eltern schöne Tage im Legoland Günzburg verbringen. Doch es kam leider ganz anders.

Ein Drama hat sich auf dem Campingplatz, der zum Günzburger Legoland gehört, abgespielt: Eine 89 Jahre alte Frau ist dort gestorben. Eine vierköpfige Familie aus Niedersachsen ist gemeinsam mit der Mutter und Großmutter nach Günzburg gekommen, um den Freizeitpark zu besuchen. Dem Vernehmen nach stammt die Familie aus dem Raum Hannover. Die Frau starb ersten Erkenntnissen zufolge am frühen Montagabend an Herzversagen. Reanimationsversuche der Retter blieben erfolglos.

Es war ein Traum, der sich zum Albtraum entwickelt hat: Die Familie wollte einen Teil ihrer Osterferien in der beliebtesten Touristenattraktion Bayerns, dem Legoland, verbringen. In Niedersachsen sind seit dem 27. März Ferien. Drei Generationen sind zusammen angereist. Die beiden Kinder, ihre Eltern und die Oma. Doch der 89 Jahre alten Frau ging es plötzlich nicht gut. Ihr Herz schlug am Montag kurz nach Parkschließung nicht mehr. Das interne mobile Einsatzteam von Legoland war kurze Zeit später an Ort und Stelle und bemühte sich, der unter Schock stehenden Familie zu helfen. An dem Unglücksort traf später auch der Kriseninterventionsdienst (KID) des Roten Kreuzes für den Landkreis Günzburg ein. Er war von Legoland-Mitarbeitenden angefordert worden.

Todesfall im Legoland Günzburg war ein bislang nicht dagewesener Vorfall

Nach wie vor befinden sich Vertreter des Freizeitparks im Austausch mit der Familie, die den Tod der 89-Jährigen verkraften muss. Einen vergleichbaren Vorfall hat es in der knapp 21 Jahre andauernden Betriebszeit des Parks nach Auskunft von Legoland-Verantwortlichen nicht gegeben.