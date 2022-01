Tödlichen Unfall in Günzburg gefilmt: Damit muss der Täter jetzt rechnen

Plus Er hielt mit dem Handy auf einen tödlichen Unfall auf der Ulmer Straße in Günzburg. Für das Filmen des Unfallopfers könnte der Gaffer eine heftige Strafe bekommen.

Wenn Verwandte oder Freunde unvermittelt aus dem Leben gerissen werden, zum Beispiel ein Familienmitglied bei einem Autounfall stirbt, ist es für Angehörige ein riesiger Schock. Meistens überbringen Polizei und Krisenhelferinnen und -helfer den Angehörigen die tragische Nachricht. Was aber, wenn diese Nachricht die Familie des Unfallopfers auf die brutalste Art und Weise, über ein Video in den Sozialen Medien, erreicht?