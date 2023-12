Tödlicher Betriebsunfall in Günzburg: Mann bricht durch Dach

Ein 62-Jähriger brach bei Reparatur-Arbeiten durch das Dach einer Günzburger Firma. Wie genau es zum Unfall kam, ist derzeit unklar. Die Kripo Neu-Ulm ermittelt.

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem schweren Betriebsunfall bei einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße in Günzburg gekommen. Ein 62-jähriger Angestellter sollte, wie die Polizei berichtet, eine Reparatur auf dem Dach der Firma durchführen. Dabei brach der Mann jedoch durch das Dach und stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe. Ein Arbeitskollege des Mannes entdeckte laut Polizeibericht den Schwerstverletzten auf dem Boden der Lagerhalle. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann unter laufenden Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus nach Günzburg.

Mann stirbt in Firma in Günzburg: Kripo ermittelt zum Unfallhergang

Dort erlag der 62-Jährige jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen. Die ersten Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizeiinspektion Günzburg, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. (AZ)