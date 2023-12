Tödlicher Betriebsunfall: Kripo schließt Fremdverschulden aus

Ein 62-Jähriger brach bei Reparatur-Arbeiten durch das Dach einer Günzburger Firma. Offenbar hat der Mann sich nicht an die Anweisungen gehalten.

Nach dem tödlichen Betriebsunfall am Dienstagnachmittag in einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße in Günzburg steht jetzt fest, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Wie ein Sprecher der Kripo Neu-Ulm, die die Ermittlungen geführt hat, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sollte der 62-jährige polnische Angestellte eine undichte Stelle auf dem Dach der Firma überprüfen und hielt sich dabei offenbar nicht an die Anweisungen.

Zeugenbefragungen in den vergangenen Tagen hätten ergeben, dass der Arbeiter angewiesen wurde, ausschließlich auf dem stabilen Dach zu bleiben und das angrenzende Wellblechdach nicht zu betreten. Diese Anweisung habe der Angestellte wohl ignoriert und sei dann durch das Dach etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Arbeitskollege des Mannes, der die Leiter gehalten hatte, habe den Schwerstverletzten auf dem Boden der Lagerhalle gefunden, so der Sprecher weiter. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann unter laufenden Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus nach Günzburg.

Mann stirbt in Firma in Günzburg: Kripo ermittelte zum Unfallhergang

Dort erlag der 62-Jährige jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen. Die ersten Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizeiinspektion Günzburg sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Diese setzte auch eine Drohne ein, um den Unfallort von oben zu überprüfen. Dass das Wellblechdach nicht trittsicher gewesen sei, sei offensichtlich gewesen, so der Kripo-Sprecher. Warum sich der Arbeiter nicht an die Instruktionen gehalten habe, sei unerklärlich. (hva)