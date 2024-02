Günzburg

vor 21 Min.

Nach Tötungsdelikt in Günzburg fehlt von der Tatwaffe weiter jede Spur

Plus Der Fall des Mannes, der in seiner Wohnung in Günzburg eine Frau umgebracht haben soll, bleibt rätselhaft. Die Suchaktionen der Polizei brachten bisher kein Ergebnis.

Von Heike Schreiber

Auch eineinhalb Wochen, nachdem ein 39-jähriger Mann eine gleichaltrige Frau in seiner Wohnung in Günzburg umgebracht haben soll, bleiben viele Details des Tötungsdelikts offen. Zwar sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt, schweigt aber weiter zu dem Vorfall. Unklar ist noch immer, wie die Frau ums Leben kam. Von einer Waffe oder einem Werkzeug fehlt jede Spur. Die Polizei hüllt sich weitgehend in Schweigen, Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm verrät auf Nachfrage nur, dass bei den Suchaktionen bisher nichts gefunden worden sei, "was für die Ermittlungen relevant gewesen wäre".

Nach einem Hinweis einer Anruferin hatte die Polizei am 28. Januar am Wohnanwesen des 39-jährigen Mannes eine verstorbene Frau gefunden. Die Polizei hatte den Mann nach längerer Fahndung noch am selben Tag vorläufig festgenommen. Einen Tag später wurde er der Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die eine Untersuchungshaft anordnete. Thamm zufolge machte der Tatverdächtige weder an diesem noch an einem anderen Tag eine Aussage. Die Leiche der Frau wurde 24 Stunden nach ihrem Auffinden obduziert und konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Wie der Oberstaatsanwalt jetzt mitteilt, handelt es sich um eine Polin, der Mann hingegen sei Italiener. In welchem Verhältnis die beiden standen, sei weiter Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. "Sie waren kein Ehepaar, so viel kann man sagen", so Thamm.

