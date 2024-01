Günzburg

12:20 Uhr

Tötungsdelikt in Günzburg: Wie nah standen sich Täter und Opfer?

Nach dem Tötungsdelikt in Günzburg sucht die Polizei weiter nach Beweismitteln. Unter anderem sind Suchmaßnahmen mit Hunden geplant.

Plus Der Mann, der in seiner Wohnung in Günzburg eine Frau umgebracht haben soll, schweigt bisher. Die Polizei sucht weiter nach "einer Waffe oder einem Werkzeug".

Von Heike Schreiber

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt seit Sonntag auf Hochtouren in Sachen Tötungsdelikt in Günzburg. Ein 39-jähriger Mann soll eine gleichaltrige Frau in seiner Wohnung umgebracht und dann gedroht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Die Polizei hat den Mann nach längerer Fahndung vorläufig festgenommen. Wie Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm auf Nachfrage mitteilte, schweigt der Tatverdächtige zu den Vorwürfen. So ist der Stand der Ermittelungen.

Unklar ist auch nach der Obduktion der Leiche, wie die Frau getötet wurde. Ob eine Waffe oder ein Werkzeug zum Einsatz kam, steht noch nicht fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen