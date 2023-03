Toni Müller gibt am Sonntag in Günzburg den Dirigentenstab weiter

Blech & Co. treten als landkreisübergreifendes Blasmusik-Ensemble im Forum am Hofgarten auf. Derjenige, der den Takt 15 Jahre lang vorgegeben hat, ist zum letzten Mal dabei.

Am Ende wird's ein schwerer Gang für Toni Müller, das weiß der Mann aus Jengen (Ostallgäu) schon jetzt. Seit 15 Jahren nimmt der einstige Berufsmusiker des Heeresmusikkorps Ulm den Dirigentenstock für die Blasmusikformation Blech & Co. in die Hand. Am Sonntag gegen Ende des Konzerts im Günzburger Forum am Hofgarten wird er ihn aus der Hand geben und übergeben an seinen Nachfolger Michael Schiegg, der aus Eutenhausen (Unterallgäu) kommt. "Wir haben viel Schwung. Aber mit einem neuen Dirigenten wird der Elan und die Spielfreude noch größer", erhofft sich der uneitle Toni Müller. Die eineinhalb Jahrzehnte seien eine lange Zeitspanne. "Wer macht das als Dirigent heute noch so lange?", fragt der 56-Jährige und lacht am Telefon.

Die Bundeswehr repräsentierte Müller nicht nur über 30 Jahre musikalisch als Posaunist und Tenorhornist. Zudem war er in der Rolle des Musikzugführers für die Organisation mitverantwortlich und vertrat, falls nötig, den Dirigenten. Vor Blech & Co. hat Toni Müller bereits vier Blaskapellen geleitet. Aber das 1989 im Krumbacher Raum gegründete Ensemble sei dann schon noch etwas Anderes, "etwas Besonderes", gerät er ins Schwärmen. 19 Männer und drei Frauen sind in aller Regel auf Tour, um ihre eigene Spielfreude zu vermitteln und das, was mit Blasmusik alles möglich ist. Böhmisch-mährische und moderne Blasmusik vereinen sich hier, bieten einen abwechslungsreichen Kontrast und stützen sich doch gegenseitig. "Meine Leute wollten nie einseitig sein, sondern stets ihre Vielseitigkeit erklingen lassen." Das habe auch den jahrelangen Erfolg und volle Hallen gebracht. Es wird am Sonntag in Günzburg wieder so sein. Am Donnerstagvormittag waren noch drei Dutzend Karten verfügbar.

Eigenkompositionen und viele Arrangements des Dirigenten

Müller hat seinen, wie er sagt, "auserlesenen Musikern" nicht nur den Takt vorgegeben, sondern auch einige Eigenkompositionen und speziell auf das Ensemble zugeschnittene Arrangements geschrieben, deren Zahl irgendwo zwischen 100 und 200 liegt. Polkas, moderne Stücke und davon hauptsächlich Gesangsstücke sind von ihm speziell arrangiert worden.

Drei Profis, die mit der Musik ihren Lebensunterhalt bestreiten, sind Teil der Blasmusik-Gruppe. Die anderen sind Amateure, die aber alles andere als amateurhaft auftreten. Es kommt nicht von ungefähr, dass Blech & Co. vergangenen Herbst den "Grandprix der Blasmusik" in Kempten gewonnen hat. Die Formation war nach einem Auswahlverfahren fürs Finale diejenige von insgesamt vier, die in der Bigbox auftrat und bei der Fachjury den nachhaltigsten Eindruck hinterließ.

Der Gewinn besteht auch aus Auftritten

Ein großartiger Erfolg war das auch für Müller, der den Titel "nicht auf Biegen und Brechen" angestrebt hat. "Wir wollten nach Corona einfach wieder Auftrittsmöglichkeiten haben", sagt er. Zum ersten Preis gehörte ein Tenorhorn, dessen Wert zwischen 4000 und 5000 Euro liege. Aber auch der Auftritt beim "Woodstock-Festival der Blasmusik" Anfang Juli in Österreich ist ein Teil des Gewinns. "Wir haben ein tolles Niveau erreicht, ich kann in Ruhe die Verantwortung abgeben", meint Müller über die Akteurinnen und Akteure, die aus dem gesamten Allgäu, hauptsächlich aus dem Landkreis Günzburg, aber auch aus den Kreisen Neu-Ulm und Augsburg stammen. Geprobt wird hauptsächlich im Musikerheim in Neuburg an der Kammel – durchschnittlich im 14-tägigen Rhythmus.

Moderieren wird in Günzburg Georg Ried. Er gehört zu den Radiostimmen des Bayerischen Rundfunks, ist Sitzungspräsident beim TV-Fasching "Schwaben weiß-blau" und verdient sein Geld mit der Organisation von Blasmusik. Toni Müller freut sich auf den Mann, der durchs Programm führt, denn "ohne ihn hätte die Blasmusik in Bayern nicht ihren Stellenwert".

Im Sommer spielen Blech & Co. wieder im Landkreis Günzburg

Wer Blech & Co, erleben will, hat auf dem Augsburger Frühjahrs- und Herbstplärrer im Binswanger-Zelt dieses Jahr noch Gelegenheit – oder am 22. und 23. Juli, wenn die Gruppe an zwei Tagen hintereinander wieder im Landkreis Günzburg auftritt: im Amphitheater Mindelzell nämlich. Toni Müller wird dann aber nicht mehr vor seinen Musikerinnen und Musikern stehen. Ihn erlebt man am Sonntag beim Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not im Forum am Hofgarten zum letzten Mal.

Blech & Co.: Böhmische Klänge von Mensch zu Mensch, Sonntag, 19. März, 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) im Günzburger Forum am Hofgarten. Restkarten gibt es im Forum am Hofgarten (Telefon 08221/366320) und in der Buchhandlung Hutter (08221/369614).