Totalschaden nach Wildunfall

Ein Pkw-Fahrer wich reflexartig einem Reh aus. Weil er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, landete er im Straßengraben. Das Auto war damit schrottreif.

In der Donaustraße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Wildunfall gekommen. Der Pkw-Fahrer wich laut Polizeibericht einem Reh aus, welches die Fahrbahn kreuzte. Wegen eines reflexartigen Ausweichversuches verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und landete im rechten Straßengraben in einer Baumgruppe. Sein Fahrzeug im Zeitwert von 25.000 Euro war nach Angaben der Polizei anschließend schrottreif. (AZ)