Tote Bäume müssen weg: Radweg an der B16 kurzfristig gesperrt

Auf dem Gelände des PEP-Gewerbeparks in Günzburg sind Baumschäden festgestellt worden. Das ist jetzt geplant.

Bei einer Baumkontrolle im PEP Gewerbepark Günzburg sind mehrere tote, schiefe oder geknickte Bäume festgestellt worden. Das teilt die Unternehmensgruppe Thierer in einer Pressemitteilung mit. Die Bäume stehen entlang des Radweges an der B16 Richtung Gundelfingen. Die Beschädigungen sind nach Angaben des Betreibers so stark, dass die Verkehrssicherheit auf dem Radweg und zum Teil auch bis auf die B16 nicht mehr gewährleistet werden kann.

Der Grundstückseigentümer hat eigenen Angaben zufolge mit der Stadt Günzburg und der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Günzburg entsprechende Maßnahmen zur Pflege und Fällung vor Ort abgestimmt. Dabei sollen, soweit möglich, die geschädigten Bäume als potenzielle Habitatbäume erhalten bleiben und anfallendes Totholz zur Anlage von Biotopstrukturen genutzt werden. Die Belange des Artenschutzes werden berücksichtigt, heißt es in der Pressemitteilung. Ebenfalls seien Ersatzmaßnahmen und ein neues Bepflanzungskonzept nach den Vorgaben des Bebauungsplanes besprochen worden. Für den stufenweisen Abtrag der Bäume ist nach Unternehmensangaben der Einsatz von Großgerät notwendig. Hierfür müsse der Radweg zeitweise gesperrt werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich ab dem 20. Februar stattfinden. (AZ)