Tourist-Information und Volkshochschule bilden neue Gästeführer aus

Führungen in Günzburg werden immer beliebter. Die Rundgänge durch Stadt, Frauenkirche, Museum, Friedhof und den städtischen Bürgerpark boomen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Günzburg. „Unsere Gästeführer fungieren als Botschafter, die Brücken zwischen ihrer Stadt und den Besuchern bauen. Sie vermitteln Geschichte, Tradition, Mentalität und den ganz individuellen Charme Günzburgs“, beschreibt Anja Hauke, Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim, die Tätigkeit der Günzburger Stadtführer. In Kooperation mit der Volkshochschule Landkreis Günzburg e.V. (Vhs) bietet die Tourist-Information Günzburg-Leipheim die Ausbildung zum Gästeführer an.

Angesprochen sind Personen, die Interesse an der Geschichte Günzburgs und der Region haben, gerne anderen Menschen begegnen und die kommunikativ sind. In fünf Modulen, die über den Zeitraum März bis Juli verteilt sind, vermitteln der Leiter des Heimatmuseums und Stadtarchivar Raphael Gerhardt, die zertifizierte Gästeführerin Antje Mühlenbein und Anja Hauke fundiertes Wissen über die Ortsgeschichte und zeigen außerdem Techniken für lebendige und interaktive Führungen.

In fünf Modulen der Ausbildung werden unterschiedliche Themenbereiche behandelt

Die Module sind in folgende Themenbereiche unterteilt: Kulturgeschichte und Ortskunde, Kommunikation und Rhetorik, Führungsmethodik und Didaktik sowie praktische Übungen und Hospitation. Bei einem Stammtisch zum Abschluss der Ausbildung besteht die Möglichkeit, sich mit erfahrenen Gästeführern auszutauschen und so wertvolle Einblicke in die Praxis zu gewinnen. Bei diesem Stammtisch wird auch Ralf Mannes dabei sein. Er führt seit einigen Jahren Gäste durch Günzburg. „Es freut mich bei jeder Führung wieder, dass ich meine Heimatstadt präsentieren und die spannende Geschichte Günzburgs erzählen darf. Ich hatte bisher bei meinen Rundgängen zahlreiche schöne Begegnungen mit interessanten Menschen“, sagt Mannes rückblickend über seine Touren.

Zum Ende der Ausbildung steht eine Prüfung auf dem Programm. Bei diesem Test müssen Fragen aus allen Modulen schriftlich beantwortet werden. Im praktischen Teil werden die Prüflinge für eine selbst erarbeitete Kurzführung bewertet. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat der Volkshochschule, können selbstständig Führungsangebote entwickeln und diese als Partner der Tourist-Information Günzburg-Leipheim anbieten.

Die kostenfreie Informationsveranstaltung zur Gästeführerausbildung findet am Mittwoch, 19. Februar, um 19 Uhr im Heimatmuseum Günzburg, Rathausgasse 2, statt. Die Referenten stellen an diesem Abend die einzelnen Module vor und erläutern die Inhalte und Ziele der Ausbildung. Anmeldung zur Informationsveranstaltung unter www.vhs-guenzburg.de. Fragen und Informationen zum Kurs sind unter der Telefonnummer 08221/930190 oder per E-Mail unter anja.hauke@tourismus.guenzburg.de möglich. (AZ)