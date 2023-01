Traditionsmöbelhaus aus Günzburg schließt nach mehr als 70 Jahren

Plus Ulrich Andrusch ist der Inhaber eines Günzburger Möbel- und Bestattungsgeschäftes. Für ihn gibt es gute Gründe, warum er nun nach 70 Jahren eine Sparte des Familienunternehmens aufgibt.

Derzeit herrscht ein ganz schön Trubel im, aber auch um das Einrichtungshaus Küche & Wohnen in der Jahnstraße. Ein einziges Kommen und Gehen: kein Wunder bei den starken Preisnachlässen. Bis Mitte Februar findet dort noch ein Räumungsverkauf statt. Inhaber Ulrich Andrusch Junior, der zugleich auch Inhaber des angrenzenden Günzburger Bestattungsdienstes ist, hat derzeit wegen der Geschäftsaufgabe seines Einrichtungshauses alle Hände voll zu tun. Warum er sich gerade jetzt von diesem Geschäftszweig trennt.