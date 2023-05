Transporter fährt auf Lkw auf: A8 vollgesperrt

Zwischen Burgau und Günzburg kam es zu einem Unfall. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart ein schwerer Unfall ereignet. Laut Angaben der Polizei fuhr am Abend gegen 20 Uhr ein Kleintransporter auf einen Lkw auf.

Die Autobahn war am Dienstagabend noch voll gesperrt

Der Fahrer des Transporters wurde dabei eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Schwer verletzt wurde er anschließend per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste infolge des Unfalls vollgesperrt werden.