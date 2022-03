Transporter in Günzburg brennt nahe der B16: Ursache ist unklar

Auf einem Anwesen bei der Eisenbahnbrücke in Günzburg brannte am Dienstagmittag ein Transporter. Die Feuerwehren Günzburg und Reisensburg waren im Einsatz.

Die Feuerwehr ist am Dienstagmittag zu einem Brand in Günzburg angerückt. Auf einem Anwesen neben der Bundesstraße 16, zwischen der Donaubrücke und der Baustelle der Eisenbahnbrücke, brannte gegen 12.20 Uhr ein Transporter. Wie die Kräfte der Feuerwehr Günzburg berichten, stand das abgemeldete Fahrzeug beim Eintreffen in Vollbrand. Auch um das Fahrzeug brannte der trockene Boden und Laub.

Die Brandursache in Günzburg wird noch ermittelt

Zudem standen weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe sowie Gebäude daneben. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit Schaum vollständig. Ein Auto der Marke Toyota und ein Wohnmobil wurden in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Zur Brandursache konnte ebenso noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Angerückt waren mehrere Streifen der Polizei und die Feuerwehren Günzburg und Reisensburg.