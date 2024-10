Traurige Nachricht für Reisensburg: Milch-Mayer hört auf

Der 25. Oktober 2024 soll der letzte Tag sein: Nach fast 85 Jahren schließt Milch-Mayer in Reisensburg endgültig. Die Betreiberfamilie hatte am Montag auf Facebook das nahende Aus angekündigt. Kundinnen und Kunden sind traurig - unter der Facebook-Veranstaltung „Letzter Tag“ sind viele traurige Smileys zu sehen.

Schon einmal, im Februar 2020, sollte eigentlich Schluss sein für den kleinen Laden. Silvia und Martin Mayer sagten damals gegenüber unserer Redaktion, dass wirtschaftliche Gründe dafür verantwortlich seien, dass sie den von Martin Mayers Großeltern 1939 in der Weihergasse gegründeten Milch-Mayer nicht mehr weiterführen könnten. Ausgerechnet die Corona-Pandemie schien dann aber die Wende zu bringen, weil wieder mehr Kunden in das Geschäft im Günzburger Stadtteil kamen. Die eigentlich geplante Schließung fand zunächst nicht statt.

Darum schließt Milch-Mayer in Reisensburg

Doch inzwischen scheint die Lage wieder eine andere zu sein. Mit unserer Redaktion wollte Familie Mayer allerdings nicht darüber reden. Auf Facebook führen die Betreiber rückläufige Umsatzzahlen an, die anstehende Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich realisieren lassen. „Wir müssen unseren Betrieb aus diesem Grund leider aufgeben“, heißt es auf der Facebook-Seite.

„Es war immer unser größtes Anliegen, den Bewohnern von Reisensburg und Umgebung eine gute Versorgung mit frischen und regionalen Lebensmitteln zu bieten. Viele haben dies auch geschätzt und uns motiviert immer einen Weg zu finden, dieses Angebot bis heute aufrechterhalten zu können“, bedanken sich Silvia, Martin, Magdalena und Alexander Mayer bei denjenigen, die ihnen viele Jahre die Treue gehalten haben. „Mit schwerem Herzen und Tränen in den Augen verabschieden wir uns. Im Wissen, dass in jedem Ende auch ein Anfang ist, gehen wir jedoch frohgemut in die Zukunft. Gottes Segen für euch und eure Familien. – Es war uns eine Ehre!“ Der „letzte Tag“ von Milch Mayer bricht am Freitag, 25. Oktober, um 7.30 Uhr an.