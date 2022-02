Günzburg

10:48 Uhr

Trickbetrüger stiehlt 91-Jähriger 150 Euro beim Geldwechseln

Eine 91-Jährige wollte am Günzburger Marktplatz einem Unbekannten Geld wechseln und fiel auf einen Trickbetrüger hinein.

Ein Unbekannter spricht die 91-Jährige auf dem Marktplatz in Günzburg an. Sie will dem Mann helfen und wird bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 91-jährige Frau hat sich am Freitag bei der Polizeiinspektion Günzburg gemeldet und den Diebstahl von Bargeld angezeigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau gegen 14 Uhr von einem bislang unbekannten Täter am Marktplatz in Günzburg angesprochen. Er bat sie darum, ihm Geld zu wechseln. Dabei entpuppte er sich als Trickbetrüger und stahl der 91-Jährigen etwa 150 Euro aus dem Geldbeutel. In Günzburg gesuchter Trickbetrüger ist etwa 30 Jahre alt Der Täter soll etwa 30 Jahre alt sein, ein ausländisches Erscheinungsbild haben und fließend Deutsch sprechen. Personen, die zur relevanten Zeit am Marktplatz etwas Verdächtiges beobachtet haben oder ebenfalls von dem Täter angesprochen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

Themen folgen