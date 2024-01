Trinken für den guten Zweck: Bar spendet 150 Euro an Kartei der Not

Max Leichnitz, Betreiber der Günzburger Bar Flâneur, hat einen besonderen Cocktail entwickelt, der zugunsten unseres Leserhilfswerks verkauft wurde. So kam er an.

Extra für den guten Zweck hat Maximilian Leichnitz, Inhaber der Cocktailbar Flâneur am Günzburger Marktplatz, in der Weihnachtszeit einen Cocktail entwickelt. Den "K-4" gab es im Rahmen einer Aktion für zwei Wochen auf der Karte der Bar. Knapp 100 der Spezial-Cocktails wurden verkauft, 1,50 Euro pro "K-4", der über den Tresen ging, spendete Leichnitz an das Leserhilfswerk unserer Zeitung. "Die Gäste haben das Angebot gut angenommen", freut sich der Betreiber bei der Übergabe der Spendeneinnahmen.

Max Leichnitz, Chef der Günzburger Bar Flaneur, hat einen Spezial-Cocktail erfunden, den er zugunsten der Kartei der Not verkaufen wird. Hier gibt es die Schritt-für-Schritt-Anleitung im Schnelldurchlauf. Video: Sophia Huber

Drei der vier "K" im Namen des Getränks stehen für die Zutaten, die unter anderem verwendet wurden: die Frucht Kaki, Kokos und Kardamom. Das vierte "K" steht für die Kartei der Not, die sich nun über die 150 Euro freuen darf. (sohu)