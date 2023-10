Trotz präparierter Tasche: Detektiv erwischt Parfümdieb

Ein Mann hatte eine Tasche so umgebaut, dass die Diebstahlsicherung nicht ausgelöst werden sollte. Das half jedoch nicht gegen die Augen eines Ladendetektivs.

Ein Ladendetektiv beobachtete am Mittwochnachmittag einen Kunden in einem Günzburger Drogeriemarkt. Dabei fiel ihm auf, dass der Mann mehrere Parfums in seine Tasche packte. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen hatte, konfrontierte der Detektiv ihn mit dem Tatvorwurf und entdeckte eine präparierte Tasche.

Die sorgte dafür, dass der Diebstahlschutz nicht ausgelöst wurde. Der vermeintliche Kunde hatte mit seinem Plan Kosmetika im Wert von etwa 1500 Euro stehlen wollen. Statt seiner Beute erwartet ihn nun eine Anzeige. (AZ)