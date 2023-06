Trotz schneller Reaktion: Kind fährt im Gegenverkehr mit dem Rad gegen Pkw

Eigentlich konnte der Fahrer eines Pkw rechtzeitig stoppen, als ein Mädchen mit dem Rad falsch in die Kreuzung einbog. Doch vor Schreck verlor sie die Kontrolle.

Am Montagnachmittag ist ein Kind bei einem Unfall zu Schaden gekommen. Laut Polizeibericht war ein neunjähriges Mädchen gegen 14 Uhr auf der Otto-Geiselhart-Straße in Richtung Erlenbadweg unterwegs und fuhr hierbei entgegen der Fahrtrichtung in den Kreuzungsbereich ein.

Ein Pkw-Fahrer erkannte das Mädchen rechtzeitig und bremste bis zum Stillstand ab. Das Kind hingegen verlor nach Angaben der Polizei aus Schreck die Kontrolle über das Fahrrad, fuhr gegen den Pkw und stürzte. Hierbei zog sich das Mädchen Prellungen zu, die ambulant im Klinikum Günzburg behandelt werden mussten. (AZ)