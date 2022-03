Tumult vor Günzburger Diskothek mit 30 Personen

Einen größeren Streit hat es am Wochenende auf dem Parkplatz vor der Günzburger Diskothek Puls gegeben. Zwei Personen schlagen nach den eingesetzten Polizeibeamten.

Nach einer vorangegangenen Körperverletzung kam es am Wochenende auf dem Parkplatz der Günzburger Diskothek Puls in der Wilhelm-Maybach-Straße zu einem größeren Tumult mit bis zu 30 beteiligten Personen. Ein 22-Jähriger, der sich laut Polizei als Hauptaggressor präsentierte und sich durch die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort auch nicht beruhigen ließ, musste in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er massiven Widerstand, schlug nach den Beamten und beleidigte diese.

Zudem kam ihm noch ein 18-jähriger angeblicher Verwandter zu Hilfe, der die Beamten angriff, nach ihnen schlug und sie ebenfalls beleidigte. Durch den Einsatz mehrerer Streifen der Polizeiinspektionen Günzburg, Burgau und Neu-Ulm sowie der Autobahnpolizeistation Günzburg konnte die Situation vor Ort beruhigt werden. Die beiden jungen Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)