Millionenschwere TV-Kampagne für Günzburger Rubbelbücher

Plus Wie die beiden Jungunternehmer Andreas Paulheim und Marcel Mihalca aus Günzburg die Bekanntheit ihrer Produkte entscheidend steigern wollen.

Marcel Mihalca, 25, und Andreas Paulheim, 26, müssen sich gerade an große Zahlen gewöhnen. Die beiden Günzburger Jungunternehmer und „Digital Natives“ sind vor zwei Jahren während eines Corona-Lockdowns auf die Idee gekommen, mit analogen Produkten ihr Geld zu verdienen. Es sind, um genau zu sein, Fotobücher, in denen gemeinsam gemeisterte Aufgaben („Challenges“) gelöst werden.