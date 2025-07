Überholmanöver führt zu Unfall

Am Freitagnachmittag ist es auf der B16 in Günzburg auf Höhe des Erdbeersees zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 33-Jähriger auf der B16 in Richtung Dillingen unterwegs, als ihm auf Höhe des Badesees auf seinem Fahrstreifen ein graues Auto entgegenkam, das gerade dabei war, einen anderen Verkehrsteilnehmer zu überholen.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 33-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts aus und touchierte die dortige Schutzplanke. An seinem Wagen Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Überholende setzte indes seine Fahrt unvermittelt fort. Der Fahrer des grauen Pkw und der Überholte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzten, um den Unfallhergang klären zu können. (AZ)