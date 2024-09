Überladener Sprinter in Günzburg aufgehalten

Bei einer Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle am Mittwochnachmittag stellte die Verkehrspolizei Günzburg fest, dass ein italienischer Sprinter überladen wurde. Wie die Polizei mitteilt, ergab sich bereits bei der Durchsicht der Fahrzeugpapiere der Verdacht, dass der Lkw überladen sein könnte. Bestätigt wurde dieser Verdacht durch eine Wägung. Der Sprinter wies laut Polizeiangaben eine Überladung von über 20 Prozent auf. Den 34-jährigen Fahrer erwartet nun die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens. Er musste eine Sicherheitsleistung im unteren drei-stelligen Bereich erbringen, so die Polizei. Die Beamten hielten ihn bis zur Umladung von der Weiterfahrt ab. (AZ)

