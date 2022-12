Übernachtungszahlen im Stadtgebiet Günzburg steigen um 90 Prozent

Die Tourist-Information Günzburg-Leipheim zieht eine positive Bilanz. Knapp 550.000 Übernachtungen bedeuten fast eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr.

Nach zwei, bedingt durch das Coronavirus, schwachen Jahren konnten heuer von Januar bis Oktober 545.419 Übernachtungen im Stadtgebiet gezählt werden. Davon allein 101.917 Übernachtungen im Monat August. Das entspricht einem Plus von 90 Prozent gegenüber dem Vorjahr und gleicht sich an das Niveau von 2019 mit seinerzeit 568.957 Übernachtungen an.

"Der Trend zum Urlaub im eigenen Land wird durch den Wunsch, umweltfreundlich und nachhaltig zu reisen, verstärkt", sagt Anja Hauke, die Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim. Demnach kamen dieses Jahr fast 60 Prozent der registrierten Besucher aus Deutschland. In die Statistik miteinbezogen werden alle Unterkünfte ab zehn Betten. Demnach werden in Günzburg derzeit 3222 Betten in 26 Betrieben angeboten. Die Bettenauslastung lag bei durchschnittlich rund 57 Prozent. In den Hauptreisezeiten Juli und August waren die Betten zu mehr als 75 Prozent ausgelastet.

Waldbad, Altstadt und Lauschtour kommen bei Günzburgs Besuchern an

Alle Angebote an der frischen Luft und in der Natur, wie zum Beispiel Stadtführungen durch die historische Altstadt, E-Bike-Vermietungen, die audiogeführte Lauschtour oder der Donauwald-Premiumwanderweg erfreuen sich großer Beliebtheit.

Das Waldbad in Günzburg kommt bei Besuchern in Günzburg gut an. Foto: Bernhard Weizenegger

Das Waldbad und die Badeseen boten in den heißen Sommermonaten Abkühlung. "Fahrradbegeisterte Touristen und Einheimische nutzen insbesondere die neuen innerstädtischen Glücksrad-Routen, um Günzburg und seine Stadtteile vom Sattel aus zu erkunden", sagt Hauke.

Auch im Bereich des Tagestourismus ist ein deutlicher Zuwachs festzustellen. Das liege mit Sicherheit zum einen am Neun-Euro-Ticket, das vor allem in den Sommermonaten viele Gäste nach Günzburg gelockt habe. "Wir rechnen aber auch zukünftig mit einem steigenden Trend der Tagesgäste", ergänzt Hauke.

"Tourismus fungiert gleichzeitig als Motor für die Wirtschaft, den stationären Handel und die Gastronomie", freut sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig über die aktuellen Übernachtungszahlen. "Eine mittelalterliche Innenstadt mit historischen Sehenswürdigkeiten, die Nähe zur Natur oder ein Besuch im Freizeitpark Legoland Deutschland Resort – wir haben unseren Gästen viel zu bieten und heißen sie herzlich willkommen", so der Oberbürgermeister. (AZ)