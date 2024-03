Ufer der Birketweiher werden saniert: Bachmuscheln werden ausgelagert

Die tierischen Bewohner des Günzburger Weihers müssen eine Zeit lang umziehen. Das ist in den kommenden Wochen dort geplant.

Die beiden Birketweiher im südlichen Stadtgebiet Günzburgs erfahren eine vielfältige Nutzung: Im Winter werden sie gerne als natürliche Eislaufbahn genutzt, im Sommer dienen sie der Naherholung. Der Fischereiverein nutzt beide Seen am Äußeren Stadtbach zudem als Aufzuchtstation. Um die hohe Wasserqualität zu erhalten, sind regelmäßige Entschlammungsaktionen notwendig. Im März dieses Jahres erfolgt neben einer Teilentschlammung eine Ufersanierung, wie die Stadtverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung schreibt.

Der große Birketweiher wurde im Oktober 2022 abgelassen, um das jährliche Abfischen des Fischereivereins zu ermöglichen. Dabei sei festgestellt worden, dass das Südufer im Lauf der vergangenen Jahre unterhalb des Normalwasserspiegels stark erodiert ist, heißt es in der Pressemitteilung. Ursache sei ein langjähriger schleichender Prozess. Unterhalb des sichtbaren Ufers befindet sich eine senkrechte Abrisskante mit etwa 1,5 Meter Höhe und teilweisen Unterhöhlungen. Weitere Erosionen würden die Standsicherheit der Uferbäume gefährden und könnten sich mittelfristig in den Bereich der angrenzenden Kleingartensiedlung auswirken. Eine Sanierung des Ufers sei deshalb zwingend erforderlich.

Ufersanierung am Birketweiher in Günzburg: Das ist geplant

Der südliche Uferstreifen soll laut Stadtverwaltung auf einer Länge von etwa 160 Meter neu versteinert werden. Dabei werden unterschiedliche Stein- und Schotterlagen am südlichen Ufer eingebracht. Im Zuge dieser Arbeiten sei auch die Teilentschlammung des großen Birketweihers vorgesehen. Die letzte Entschlammungsaktion fand im Jahr 2011 statt. Die neue Versteinerung des Südufers verhindert künftig, dass Biber Gänge in die Uferböschung graben können. Die Arbeiten sind vorab abgestimmt mit den Ansprechpartnern des Fischereivereins Günzburg Stadt und Land. Teichmuscheln werden vor der Entschlammung ausgelagert und nach den Arbeitern wieder eingesetzt.

Da die Arbeiten direkt im abgelassenen Birketweiher ausgeführt werden müssen, führt diese eine Firma mit Spezialgeräten und einschlägiger Wasserbauerfahrung aus. Die Maschinenarbeiten sollen am Mittwoch, 13. März, beginnen und dauern je nach Witterung etwa drei bis vier Wochen. Der große Birketweiher wird zuvor am Samstag, 9. März, im abgelassenen Zustand vom Fischereiverein abgefischt und auf die anderen Gewässer des Vereins umgesiedelt. (AZ)