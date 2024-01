Günzburg, Ulm

Onlineshop für Stromproduktion aus Günzburg insolvent: Kunden sind sauer

Plus Bestellungen wurden nicht geliefert, Stornierungen nicht bearbeitet. Der EcoHeroes-Geschäftsführer ist zahlungsunfähig – und betreibt noch eine zweite Firma.

In großen roten Lettern wird "SALE" auf der Internetseite EcoHeroes beworben: Es gibt LED-Lichter für den Außenbereich, Faltmodule, Ladeboxen für E-Autos und vieles mehr. Das Versprechen des Online-Shops: "Sofort lieferbar - solange der Vorrat reicht!". Nichts deutet hier darauf hin, dass für dieses Unternehmen kürzlich ein Insolvenzantrag eröffnet wurde und mehrere wütende Kundinnen und Kunden auf ihre Lieferungen (oder ihr Geld) warten.

"Hab am 10.03.2023 100 Modulklemmen bestellt, die nicht geliefert wurden, hab leider per Vorkasse bezahlt. Kein telefonischer oder Mail-Kontakt möglich. Hab den Eindruck, die sind abgetaucht." Das ist nur eine von vielen Bewertungen von (ehemaligen) Kundinnen und Kunden von EcoHeroes, einem Online-Fachhandel für Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und Produkte für die effiziente Energienutzung mit Sitz in Günzburg. Auch andere Kunden schildern in ihren Bewertungen, etwa in einem Fotovoltaikforum, dass sie teils auf mehreren Tausend Euro sitzen geblieben sind, entweder, weil die bestellte Ware nie ankam oder auch nach Stornierung nicht zurückerstattet wurde.

