Warum junge Menschen aus der Region heute noch in die Pflege wollen

Sie sind jung, machen im kommenden Jahr ihren Abschluss im Pflegeberuf und erzählen, warum sie sich für einen Job entschieden haben, der oft einen schlechten Ruf hat.

Schlecht bezahlt, Überstunden, Schichtarbeit und Wochenendarbeit, unattraktiv: Mit diesen Begriffen wird häufig der Pflegeberuf verbunden. Stimmt das? Was sagen junge Menschen, die den Beruf ergriffen haben? Schülerinnen und Schüler der Herbstklasse 2021 (H 21) der Berufsfachschule für Pflege am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg erzählen aus ihrer Sicht.

Mavsuna Bobojonova, 27 Jahre, geboren in Tadschikistan, wohnt in Ulm

"Ich habe mich mit Pflege ursprünglich gar nicht ausgekannt. Als mein Opa bettlägerig war, konnte ihn in meinem Heimatland keiner pflegen. Es gibt auch keine Möglichkeit zur Fort- und Ausbildung dort. Mein Opa hat gelitten, das tat mir sehr weh. Ich konnte ihm damals nicht helfen. So habe ich mir gesagt, wenn ich in Deutschland die Möglichkeit bekomme, dann mache ich die Ausbildung, sodass ich anderen Menschen helfen kann. Ich werde in der Pflege bleiben. Derzeit bin ich auf der Intensivstation der Klinik in Weißenhorn eingesetzt. Es gibt keine schönere Tätigkeit. Ich komme aus der Arbeit mit einem Lächeln. Ich weiß dann, dass ich etwas Gutes getan habe."

Ruth Heinlein, 21 Jahre, aus Günzburg

"Ich war mir lange Zeit nicht so sicher, ob ich das kann. Ich habe dann den Bundesfreiwilligendienst in der Demenztagespflege gemacht und gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, mit Menschen zu arbeiten. Ich weiß jeden Tag, wenn ich heimkomme, was ich gemacht habe. Ich mag es gerne, nicht allein, sondern im Team zu arbeiten. Es ist super abwechslungsreich, weil man immer mit unterschiedlichen Menschen und Krankheitsbildern zu tun hat. Ich finde es schade, dass Pflege so ein schlechtes Image hat. Aber ich habe das Gegenteil erlebt, wie es auf Station tatsächlich ist und wie viel Spaß es einem machen kann. Ich würde deswegen nie einen anderen Beruf wählen. Ich habe mich für eine Stelle in der Wachstation der Klinik für Neurochirurgie hier in Günzburg beworben."

Angeletti Marilu, 19 Jahre, in Italien aufgewachsen, wohnt seit etwa zwei Jahren in Günzburg

"Meine Oma war wie meine Mutter Altenpflegerin, meine Tante ist Stationsleiterin in Italien. Deshalb habe ich den Pflegeberuf wohl ein wenig in meinem Blut. Es hat mir immer gut gefallen, mit älteren Leuten und kranken Menschen zu arbeiten. Es gefällt mir sehr, mit ihnen zu reden, sie sind oft traurig. Ich merke, wie ein bisschen gute Laune ihnen etwas bringt. Ich habe schon oft von dem schlechten Ruf des Pflegeberufs gehört, aber der ist unbegründet. Schlecht bezahlt vielleicht ja, weil wir echt viele Aufgaben erledigen. Die Annahme, wir würden nur den Hintern von Patienten putzen, stimmt nicht: Wir machen so viel mehr. Ich würde jemandem auf jeden Fall empfehlen, den Pflegeberuf zu ergreifen."

Emily Schickling, 21 Jahre, aus Neu-Ulm

"Mir gefällt die Ausbildung extrem gut. Ich hatte am Anfang noch so ein paar Bedenken, weil ich nicht wusste, was da auf mich zukommt. Aber mittlerweile bin ich mittendrin. Mir gefällt, mit den verschiedenen Patienten zu kommunizieren. Ich sehe die gesamte Gesellschaft, alle Altersgruppen sind vertreten. Ich habe so viel Abwechslung jeden Tag, auch mit meinen Kollegen. Man muss für diesen Beruf Menschenfreund sein. Ich bleibe dabei und möchte in der Chirurgie arbeiten. Wenn ich da ein paar Jahre gearbeitet habe, möchte ich was mit Kinderkrankenpflege machen. Schicht- und Nachtdienst machen mir nichts mehr aus, da habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt. An der Bezahlung könnte man ein bisschen was ändern, aber ich finde es nicht so dramatisch. So schlecht bezahlt ist das Ganze nicht."

Stefan Hammer, 32 Jahre, aus Ichenhausen

"Mich fasziniert der Umgang mit den Menschen. Die Lebensgeschichten sind meistens ziemlich spannend. Ich war früher erst Feinwerkmechaniker, dann Maschinenbautechniker – aber mein jetziger Beruf ist abwechslungsreicher. Ich habe mir immer schon überlegt, ob ich Heilerziehungs- oder Krankenpfleger machen soll. Die Krankenpflege ist vielseitiger, man braucht kein Vorbereitungsjahr und hat den medizinischen Aspekt dabei. Beworben habe ich mich eigentlich wegen der Psychiatrie, weil mir das so gut gefallen hat, so viele Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und mit ihren Problemen zu treffen. Ich will hierbleiben. Das Kollegium ist gut, man hat hier mehr Arbeitskräfte als zum Beispiel im Altenheim oder im Kreiskrankenhaus. Man kann seinen Beruf so ausüben, wie man ihn gelernt hat, und muss nicht so unter Zeitdruck arbeiten. In meinem ersten Job wurde ich schlechter bezahlt."

Melisa Islamovic, 27 Jahre, gebürtige Bosnierin, seit fünf Jahren in Günzburg

"Ich bin mit meiner Berufswahl sehr zufrieden. Ich dachte am Anfang, das wird schwer wegen der Sprache. Aber ich bin dankbar, dass mir das ganze Team der Schule immer geholfen hat. Ich bin glücklich, dass ich hier bin. Ich möchte im BKH bleiben und künftig auf einer Psychiatrie-Station arbeiten. In meinem Heimatland habe ich ein Sozialpädagogik-Studium abgeschlossen. Hier in Günzburg habe ich die Chance bekommen, wieder mit Menschen arbeiten zu können. Die Einsätze auf den einzelnen Stationen waren super. Da habe ich viel Neues gelernt, das gibt es in Bosnien leider nicht. Meine Kollegen machen keinen Unterschied, ob jemand ein psychisches oder Suchtproblem hat, welche Hautfarbe oder Religion jemand hat – das gefällt mir gut. Viele Leute wissen nicht, was außerhalb Deutschlands passiert und was schlecht bedeutet: Wir hier müssen glücklich sein, dass wir eine solche Chance haben, zu arbeiten." (AZ)