Unbekannte beschädigen Fensterscheibe an Günzburger Turnhalle

War es ein missglückter Lausbubenstreich oder mutwillige Zerstörung? Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung in Günzburg.

Etwa 2000 Euro Sachschaden haben bislang unbekannte Personen an der Turnhalle der Grundschule „Auf der Bleiche“ in Günzburg verursacht. Im Zeitraum vom 14. bis 17. Januar (Freitag bis Montag) wurde eine Fensterscheibe so beschädigt, dass sie an mehreren Stellen gesprungen ist.

Scheibe von Turnhalle der Grundschule "Auf der Bleiche" in Günzburg beschädigt

Die Polizeiinspektion Günzburg sucht nun Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)