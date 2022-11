Günzburg

Unbekannte beschädigen Gartenmauer in Leinheim

Die Polizei Günzburg meldet eine Sachbeschädigung an einem Grundstück in Leinheim. Wer hat am Wochenende etwas beobachtet?

Die Umfriedung eines Grundstückes in Leinheim ist in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag beschädigt worden. Das berichtet die Polizei Günzburg. Auf welche Art die teilweise Zerstörung der Gartenmauer in der Kruckenbergstraße vorgenommen wurde, steht bislang nicht fest. Aufmerksame Mitbürgerinnen und -bürger werden gebeten, sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter an die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu richten. (AZ)

