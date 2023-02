Unbekannte beschädigen Gartenzaun in Günzburg und flüchten

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in Günzburg ein Gartenzaun und ein Verkehrszeichen beschädigt wurden. Der Schaden ist ärgerlich.

Es ist mag nur ein beschädigter Gartenzaun und ein Verkehrszeichen sein, dennoch ist es ärgerlich, wenn sich Verursacher nicht um die Regulierung des Schadens kümmern. Laut Polizei wurde im Zeitraum vom 25. Januar bis 1. Februar vormittags in Günzburg in der Straße Am Hang der Gartenzaun eines Grundstückes und ein Verkehrszeichen beschädigt. Die bislang unbekannten Verursacher verließen nach dem vermutlichen Zusammenstoß die Örtlichkeit und kümmerte sich nicht um den Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)