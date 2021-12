Günzburg

Unbekannte beschädigen in Günzburg eine Haustüre und zwei Autos

In Günzburg sucht die Polizei Zeugen für mehrere mutwillige Sachbeschädigungen in Wasserburg und am Marktplatz.

Da hatte jemand viel Wut im Bauch: In der Nacht auf Montag schlugen laut Polizei bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr an einem Wohnhaus in der Denzinger Straße im Günzburger Stadtteil Wasserburg die Verglasung einer Haustüre und die Windschutzscheibe eines vor dem Haus abgestellten Autos ein. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 2000 Euro geschätzt. Auf Günzburger Marktplatz Motorhaube eines Autos beschädigt Ein weiterer Fall von Vandalismus geschah auf dem Marktplatz in Günzburg. Dort wurde die Motorhaube eines schwarzen Opel Astra beschädigt, der am Samstag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr vor einer Gaststätte geparkt war. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die zu einem der beiden Fälle verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)

