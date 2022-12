Unbekannte beschädigen in Günzburg einen Laternenmast

Zu einer Unfallflucht in Günzburg von Anfang Dezember sucht die Polizei dringend Zeugen. Wer hat Auffälliges beobachtet?

Eine Unfallflucht ereignete sich, wie die Polizei aktuell meldet, bereits im Zeitraum von 2. auf 3. Dezember in Günzburg. In der Straße „Im Jacklbauernfeld“ wurde ein Laternenmast von einer unbekannten Person angefahren und beschädigt. Am Laternenmast entstand ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)