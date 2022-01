Günzburg

Unbekannte beschmutzen Hauswand in Günzburg mit gelber Farbe

Ein 56-Jähriger hört in der Nacht einen Knall in Günzburg. Am nächsten Morgen entdeckt er seine verunstaltete Hauswand. Was die Polizei noch findet.

Am Freitag gegen 22 Uhr ist die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Von-Greyerz-Straße in Günzburg mit Farbe beschmutzt worden. Der 56-jährige Hausbesitzer hörte laut Polizeibericht zur Tatzeit einen lauten Knall, konnte diesen jedoch zunächst nicht zuordnen. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass auf der Rückseite des Hauses gelbe Farbe angebracht worden war. In unmittelbarer Nähe konnten verschiedene Textmarker aufgefunden werden. Vermutlich warf der bislang unbekannte Täter mindestens einen gelben Marker gegen die Hauswand, wodurch dieser aufplatzte. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 erbeten. (AZ)

