Unbekannte brechen Baucontainer auf und stehlen Werkzeug und Geräte

Im Zeitraum zwischen vergangenem Samstag und Montag wurde ein Materialcontainer auf einer Baustelle in der Maria-Merian-Straße in Günzburg aufgehebelt. Der oder die Täter stahlen mehrere Werkzeuge und elektronische Baugeräte samt Zubehör aus dem Container. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

