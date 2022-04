Unbekannte brechen in Günzburg in Spielhalle ein und stehlen Geld

Bislang unbekannte Personen verschaffen sich Zugang zu einer Günzburger Spielhalle und erbeuten Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach einem Einbruch in eine Spielhalle in der Ulmer Straße in Günzburg sucht die Polizei Zeugen. Laut Polizei stiegen nach ersten Erkenntnissen vermutlich mehrere bisher unbekannte Personen in den frühen Samstagnachtstunden zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr in die Spielothek ein. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und erbeuteten Bargeld in Höhe von etwa 3000 Euro.

Spielautomaten in Günzburg aufgebrochen und geplündert

Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Täterinnen oder Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)