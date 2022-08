Günzburg

14:18 Uhr

Unbekannte brechen nachts in Günzburg in eine Gaststätte ein

Auf Bargeld haben es unbekannte Personen abgesehen, die Dienstagnacht in eine Gaststätte am Stadtberg in Günzburg einbrachen.

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte am Stadtberg in Günzburg sucht die Polizei Zeugen. Gegen 3 Uhr brachen laut Polizei zwei bislang unbekannte Personen in das Gebäude ein. Dort wurden Geldautomaten aufgebrochen und die jeweiligen Geldkassetten gestohlen. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zu Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)

