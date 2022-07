Unbekannte brechen Transporter in Günzburg tagsüber auf

Am helllichten Tag wurde in Günzburg ein abgestellter Transporter aufgebrochen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Vermutlich gestört wurden bislang unbekannte Personen beim Aufbruch eines Transporters in Günzburg. Am Montag wurde in der Reinertstraße zwischen 11 und 13 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Transporters eingeschlagen. Die bislang unbekannten Personen gelangten offenbar ins Fahrzeuginnere, wurden dann aber möglicherweise gestört. Denn von den hochwertigen Werkzeugen, die sich im Fahrzeug befanden, wurde nichts entwendet.

Die Polizei Günzburg such Zeugen

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)