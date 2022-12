Unbekannte fahren Skoda in Günzburg an und flüchten

Eine unangenehme Überraschung erlebten die Eigentümer eines Skoda: Ihr Auto wurde angefahren, doch die Verursacher melden sich nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer Unfallflucht in Günzburg sucht die Polizei nach Zeugen. Im Laufe des Dienstagvormittags wurde in der Postgasse ein geparkter blauer Skoda angefahren und beschädigt. Die bislang unbekannten Personen entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)