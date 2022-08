Unbekannte heben mit gestohlener EC-Karte in Günzburg 1500 Euro ab

Erst wird einem 69-Jährigen beim Einkaufen in Günzburg der Geldbeutel gestohlen, dann wird sein Konto erleichtert. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Günzburg ermittelt nach einem Diebstahl eines Geldbeutels und anschließendem Bankbetrug. Laut Polizei wurde einem 69-jährigen Mann beim Einkauf in einem Verbrauchermarkt in der Geschwister-Scholl-Straße in Günzburg am Freitag gegen 12.30 Uhr die Geldbörse aus der hinteren rechten Hosentasche entwendet. Der Geschädigte begab sich anschließend zu seiner Bank, um seine EC-Karte sperren zu lassen. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass bereits drei Abbuchungen in Höhe von je 500 Euro mit dessen Karte getätigt worden seien. Insgesamt beläuft sich der Vermögensschaden auf etwa 1800 Euro. Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit im Verbrauchermarkt etwas Verdächtiges beobachten haben, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)