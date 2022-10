Unbekannte Person bricht in Büroräume in Günzburg ein

Auf einem Firmengelände in Günzburg wurde in vier Container eingebrochen. Außerdem wurde Bargeld gestohlen.

In der Alois-Mengele-Straße in Günzburg ist zwischen dem 7. Oktober und dem 10. Oktober auf einem Firmengelände in vier Container eingebrochen worden. Diese wurden unter anderem als Büros genutzt. Der Täter oder die Täterin erbeutete laut Angaben der Polizei bei dem Einbruch Bargeld.

Polizei Günzburg bittet um Hinweise zu einem Einbruch

Zudem verursachte die unbekannte Person einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu dem unbekannten Täter oder der Täterin machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)